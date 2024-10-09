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Култхард назвал величайшего гонщика Формулы-1, а после сделал уточнение

Култхард назвал величайшего гонщика Формулы-1, а после сделал уточнение
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Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о пилоте команды «Мерседес» Льюисе Хэмилтоне и гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Льюис Хэмилтон – величайший гонщик всех времён. Это немного противоречит тому, что я говорил о Максе. Но, как мне кажется, в лице Макса он встретил достойного соперника. Козы (в английском языке слово GOAT переводится не только как «козёл», но и является аббревиатурой словосочетания Greatest Of All Time — «лучший на все времена») ходят стадами», — приводит слова Култхарда F1oversteer со ссылкой на его интервью для Motorsport.

Ранее лучшего между Хэмилтоном и Ферстаппеном выбрал экс-руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер.

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Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце:

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