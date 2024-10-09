Чемпион Формулы-1 Мэнселл: Ферстаппен мог бы перейти в «Мерседес»

Чемпион Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл поделился мнением о нидерландском пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Макс — действующий чемпион мира, и у него есть хорошее преимущество, чтобы в итоге выиграть ещё один титул в этом году. Перед Максом нужно снять шляпу, если учесть всё то, что происходит в «Ред Булл», ведь он сохранил концентрацию. Полагаю, в конце концов он мог бы перейти в «Мерседес». Это было бы интересно, но, надеюсь, «Ред Булл» сможет удержать его. Да, у него есть определённые контрактные обязательства, но я знаю, что в Формуле-1 всё возможно!» — приводит слова Мэнселла Best Offshore Sportsbooks.

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