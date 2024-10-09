Hot Wheels выпустит коллекцию моделей, посвящённую Формуле-1

Формула-1 и компания Mattel Inc заключили соглашение на производство моделей болидов Hot Wheels. Модели будут выполнены в масштабе 1:64, производство начнётся в этом году с выпуска одной уникальной машины Формулы-1, а в 2025 году будет выпущен полный модельный ряд.

Hot Wheels Фото: Formula1.com

Лимитированная серия отлитых под давлением машин имеет специальную гоночную окраску Hot Wheels и оснащена сменными шинами. На носовом обтекателе нанесена культовая цифра Hot Wheels «68», напоминающая о годе дебюта бренда.

В полном ассортименте, который будет представлен в 2025 году, будут показаны болиды всех команд Формулы-1 и другие предметы, рассчитанные как на молодёжную аудиторию Ф-1, так и на взрослых коллекционеров.

В 2023 году модель Hot Wheels стала лидером продаж среди всех игрушек по всему миру. За полвека было продано более 8 млрд культовых моделей машин.