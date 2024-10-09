Марко заявил, что смерть Матешица спровоцировала уход Ньюи из «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что смерть владельца компании Дитриха Матешица в конце 2022 года стала основной причиной решения Эдриана Ньюи покинуть австрийскую команду.

«Со смертью Дитриха Матешица произошли определённые изменения. Фактически он был автократом. Он быстро принимал решения, был харизматичным предпринимателем с собственным видением, он был готов идти на риск.

После его смерти пришлось всё реорганизовать, потому что невозможно просто так заменить подобную фигуру. Думаю, перестановки в команде также были вызваны этим, и особенно в случае с Ньюи. Думаю, именно поэтому Эдриан решил искать новый вызов.

Ситуация с Хорнером, конечно, не помогла. Но мы сели внутри команды и решили, что нам всем нужно объединить усилия, работать вместе, чтобы выиграть этот чемпионат, а также иметь сильную машину в будущем», — приводит слова Марко One Stop Strategy со ссылкой на ORF Tirol.