Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо не примет участия в первой практике Гран-при Мексики. Его заменит резервный и тест-пилот «Астон Мартин» 24-летний бразилец Фелипе Другович. Об этом сообщает пресс-служба британской команды.

Отмечается, что эта замена произойдёт в рамках обязательного предоставления молодому гонщику возможности выступить в двух пятничных сессиях. Вторую такую возможность Другович получит в конце года. Пока неизвестно, кого из боевых пилотов он там заменит — снова Фернандо Алонсо или Лэнса Стролла.

Ранее чемпион Формулы-2 2022 года Фелипе Другович в основном работал на симуляторе в технологическом центре «Астон Мартин».

Гран-при Мексики пройдёт с 25 по 27 октября.