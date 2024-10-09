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Фернандо Алонсо не примет участия в первой практике Гран-при Мексики

Фернандо Алонсо не примет участия в первой практике Гран-при Мексики
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо не примет участия в первой практике Гран-при Мексики. Его заменит резервный и тест-пилот «Астон Мартин» 24-летний бразилец Фелипе Другович. Об этом сообщает пресс-служба британской команды.

Отмечается, что эта замена произойдёт в рамках обязательного предоставления молодому гонщику возможности выступить в двух пятничных сессиях. Вторую такую возможность Другович получит в конце года. Пока неизвестно, кого из боевых пилотов он там заменит — снова Фернандо Алонсо или Лэнса Стролла.

Ранее чемпион Формулы-2 2022 года Фелипе Другович в основном работал на симуляторе в технологическом центре «Астон Мартин».

Гран-при Мексики пройдёт с 25 по 27 октября.

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