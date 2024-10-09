Ферстаппен призвал к кардинальным изменениям в календаре Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен призвал Формулу-1 внести изменения в календарь, чтобы сократить количество перелётов и смягчить последствия от частых перемен часовых поясов.

«Я всегда говорил, что в нашем календаре слишком много гонок. Но меня больше беспокоит смена часовых поясов. Между Вегасом и Катаром вы снова летите на другой конец света, и я думаю, что это можно спланировать немного лучше. Если и делать тройник, то чтобы эти этапы были немного ближе друг к другу. Это было бы более разумно. Нам следует обратить на это внимание. Если мы собираемся проводить так много гонок, по крайней мере, позаботьтесь о том, чтобы они проходили ближе друг к другу.

Конечно, многое завязано на продажу билетов. Но в конце концов, нужно искать некую золотую середину, верно? К финалу сезона, когда ты немного устаёшь, легко заболеть. И длительные перелёты не идут на пользу», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.