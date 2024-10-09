В Ferrari представили уникальный Roma Spider с компонентами из дерева и песка

Компания Ferrari представила уникальный проект — единственный в своём роде кабриолет Roma Spider, персонализированный Tailor Made, в том числе с использованием компонентов из песка, древесины и других необычных материалов.

Ferrari Roma Spider Фото: ferrari.com

Автомобиль создан в качестве демонстрации возможностей различных материалов для персонализации машин Ferrari. Так, нити, которые использовались для строчки сидений, содержат в себе частицы переработанных шин.

Ferrari Roma Spider Фото: ferrari.com

Кроме того, остатки алюминия после создания кузова в дальнейшем использовались в компонентах двигателя. Часть деталей салона выполнена из древесины, а накладка центральной консоли — из спрессованного песка.

Ferrari Roma Spider Фото: ferrari.com

Также специально для этой Ferrari Roma Spider компания Montblanc выпустила особую модель ручки Meisterstück с пером из золота с платиновым покрытием — её корпус окрашен в цвет Oro Mida, как и кузов автомобиля.

Ручка Montblanc Фото: ferrari.com

Под капотом у авто штатный 3,9-литровый твин-турбо двигатель F154 BH V8 мощностью 456 кВт (620 л. с.). До 100 км/ч спорткар разгоняется за 3,4 с, а его максимальная скорость превышает 320 км/ч.

Салон Ferrari Roma Spider Фото: ferrari.com

До 17 февраля 2025 года автомобиль будет выставлен в рамках экспозиции Ferrari One of a Kind («Ferrari: единственный в своём роде») в музее Энцо Феррари в Модене.