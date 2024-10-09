Найджел Мэнселл: «Ред Булл» продемонстрировал, что потерял доминирование без Ньюи

Чемпион Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл считает, что Эдриан Ньюи поможет «Астон Мартин» в короткие сроки добиться существенного прогресса и в конце концов превратит команду в претендента на чемпионство.

«Думаю, достижения в «Астон Мартин» могут стать его самыми большими в Формуле-1. Он способен очень быстро изменить эту команду. В следующем году они будут ещё более конкурентоспособны, чем в этом, а «Ред Булл» продемонстрировал, что без него потерял своё доминирование. Что они потеряли в первую очередь? Эдриана Ньюи.

Если он почувствует себя комфортно, а я уверен, что в «Астон Мартин» он будет чувствовать себя комфортно, то, думаю, стоит понаблюдать за ними. Полагаю, он мог бы сделать что-то действительно особенное», — приводит слова Мэнселла RacingNews365.