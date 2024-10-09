Тото Вольф признал, что Антонелли следовало дебютировать на этапе Ф-1 не в Монце

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф считает, что было бы разумнее позволить Андреа Кими Антонелли впервые выступить в рамках гоночного уикенда Формулы-1 не на домашнем Гран-при Италии, а где-то в другом месте.

«Я бы не сказал, что это решение было ошибочным, но, думаю, мы не совсем правильно оценили давление, которому он мог подвергнуться. Мы говорили об этом и о том, как ему подготовиться к сессии. Он блестяще отработал на тестах, ни разу не сделал ни одной ошибки за многие тысячи километров. Но всё иначе, если вы итальянский гонщик, вам 18 лет, вы в Монце и это ваш первый шанс. Возможно, если бы мы учли это как фактор риска, было бы разумней дать ему первую практику в совершенно другой части света. Но он многому научится из этой ситуации.

Это не был риск. Это было бы риском, если бы мы не верили в его возможности. Нам нужно дать ему время. Мы не ожидаем, что он приземлится в Австралии [в следующем году] и всех разнесёт в пух и прах. Не стоит этого ждать. Дайте ему время на развитие, и он сможет стать очень хорошим гонщиком», — приводит слова Вольфа Autosport.