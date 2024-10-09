Хельмут Марко похвалил Юки Цуноду: он быстр и стабилен на всех трассах

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко весьма комплиментарно высказался о японском гонщике младшей команды «РБ» Юки Цуноде, назвав его быстрым и стабильным пилотом.

«Я не знаю, насколько ранее Лиам Лоусон был быстрее Юки, но именно поэтому мы решили, что сейчас самое время сравнить их между собой. Узнать, кто из них двоих самый быстрый.

Всем понятно, что Юки стал сильнее. Он лучше контролирует свои эмоции. Иногда в радиообмене он вёл себя очень плохо. Эта ругань замедляла его. Другими словами, он потерял скорость. Это беспокоило меня больше всего. Но теперь это в прошлом. Он быстр и стабилен на всех трассах», — приводит слова Марко Crash со ссылкой на телеканал ORF.