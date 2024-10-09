В «Пирелли» пошли на необычный трюк, чтобы имитировать поведение будущих машин

Специалисты компании «Пирелли» на тестах шин для 2026 года пошли на необычный трюк, чтобы смоделировать поведение еще не существующих машин нового регламента Формулы-1. Об этом рассказал руководитель «Пирелли Спорт» Марио Изола.

Тест-пилот «Астон Мартин» Фелипе Другович работал в Барселоне на машине AMR22 2022 года. Как известно, будущие машины будут генерировать меньше прижимной силы, чем нынешние. В связи с этим в «Пирелли» пришлось пойти на необычный шаг. Другович отъездил два дня с открытой DRS, чтобы уменьшить прижимную силу на задней оси машины. За два дня он проехал так более 1300 километров.

«Мы решили постоянно держать открытой систему DRS, чтобы компенсировать нагрузку на переднюю и заднюю части машины, а затем они внесли некоторые коррективы в настройки, чтобы правильно сбалансировать машину.

Новые шины работают хорошо. Мы не обнаружили никаких проблем, например, большого гранулирования или других элементов, которые могли бы повлиять на тесты. Поэтому мы довольны этими первыми тестами и готовы к следующим двум сессиям» — приводит слова Изолы Planet F1.