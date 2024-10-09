Норрис: сейчас я пилотирую лучше, чем когда-либо ранее

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о своём ментальном подходе к борьбе за чемпионство с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Для меня чем меньше я думаю о борьбе за титул, тем лучше. Тяжело, когда каждый вопрос в основном только об этом, понимаете? Я пытаюсь не думать о ситуации в широком смысле. Сосредотачиваюсь только на одной ближайшей гонке или на том, что мне нужно сделать завтра, потом в субботу, потом в воскресенье. У меня нет мыслей типа: «Мне нужен хороший уикенд, чтобы в следующем я мог сделать то или это».

Считаю, так думать просто глупо. Я не чувствую, что сейчас выйду с мыслью: «О боже, я должен это сделать, потому что борюсь за чемпионство. Я вообще не думаю об этом в таком ключе. И сейчас я пилотирую лучше, чем когда-либо ранее. Это тот момент, когда нужно уделять больше внимания психологической стороне вопроса и вашему отношению к вещам, чем пилотированию на две сотых быстрее», — приводит слова Норриса Planet F1.