Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бриаторе: не хочу тратить миллионы на пилота, для «Альпин» это не имеет никакого значения

Бриаторе: не хочу тратить миллионы на пилота, для «Альпин» это не имеет никакого значения
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе настаивает, что на данный момент для команды из Энстоуна выбор пилотов не имеет большого значения.

«У нас был шанс пригласить Карлоса Сайнса, но он представился нам слишком рано. Так что нет никакого разочарования. Прежде чем думать о гонщиках, нам сначала нужно подумать о конкурентоспособной машине.

Если нет быстрой машины, не имеет значения, какого гонщика вы посадите в неё. Именно это вы сейчас можете увидеть на примере бывшего доминанта Формулы-1. Год назад они выиграли почти все гонки, а теперь побеждает другой молодой гонщик.

Я не хочу сейчас тратить миллионы на пилота, потому что для нас это не имеет никакого значения. У нас есть молодой гонщик (Джек Дуэн. — Прим. «Чемпионата»). Но если Карлос захочет к нам в 2026-м, мы открыты», — приводит слова Бриаторе Motorsport Magazin.

Материалы по теме
Джордан: Бриаторе пообещал мне, что «Альпин» будет на подиуме
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android