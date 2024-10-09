Бриаторе: не хочу тратить миллионы на пилота, для «Альпин» это не имеет никакого значения

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе настаивает, что на данный момент для команды из Энстоуна выбор пилотов не имеет большого значения.

«У нас был шанс пригласить Карлоса Сайнса, но он представился нам слишком рано. Так что нет никакого разочарования. Прежде чем думать о гонщиках, нам сначала нужно подумать о конкурентоспособной машине.

Если нет быстрой машины, не имеет значения, какого гонщика вы посадите в неё. Именно это вы сейчас можете увидеть на примере бывшего доминанта Формулы-1. Год назад они выиграли почти все гонки, а теперь побеждает другой молодой гонщик.

Я не хочу сейчас тратить миллионы на пилота, потому что для нас это не имеет никакого значения. У нас есть молодой гонщик (Джек Дуэн. — Прим. «Чемпионата»). Но если Карлос захочет к нам в 2026-м, мы открыты», — приводит слова Бриаторе Motorsport Magazin.