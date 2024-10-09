Марко рассказал о 13-летнем потенциальном преемнике Ферстаппена

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о 13-летнем участнике молодёжной программы австрийского концерна Рокко Коронеле, который в будущем может заменить Макса Ферстаппена.

«Рокко очень удивил нас. Ему 13 лет, он моложе Макса, когда мы начали работу с ним. Было несколько хороших гонщиков, но для своего возраста Рокко был исключительным. Я ездил на скутере от поворота к повороту, и мне не нужен секундомер, чтобы понять, быстр пилот или нет. Мне сказали: «Коронел самый быстрый». Я сказал: «Знаю, сам это видел».

Он довольно зрел, у него есть уверенность в себе. У него также довольно известный и авторитетный отец (бывший гонщик Том Коронел. — Прим. «Чемпионата»). Но когда его отец замолчал, Рокко рассказал больше о себе. Я впечатлён тем, как он сохраняет баланс между гонками и учёбой. Так что, если Макс когда-нибудь уйдёт, у нас, возможно, уже есть его преемник», — приводит слова Марко GP Blog.