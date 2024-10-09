ФИА проведёт гала-церемонию в Руанде, несмотря на вспышку смертельного вируса Марбург

Международная автомобильная федерация не планирует переносить ежегодную гала-церемонию вручения призов, которая должна состояться в декабре в Руанде, несмотря на то что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует воздержаться от поездок в эту страну из-за вспышки вируса Марбург. Об этом сообщает Motorsport.

На этом мероприятии ФИА вручает призы победителям чемпионатов, проводящихся под её эгидой, включая Формулу-1. Посещение этого мероприятия является обязательным для гонщиков. Так, Льюис Хэмилтон был оштрафован за пропуск мероприятия 2021 года из-за скандала вокруг финала сезона в Абу-Даби.

Статья 6.9 Спортивного регламента Формулы-1 гласит: «На ежегодной церемонии вручения наград ФИА должен присутствовать представитель команды, занявшей первое место в зачёте Кубка конструкторов, а также гонщики, занявшие первое, второе и третье места в личном зачёте».

В конце прошлого месяца Министерство здравоохранения Руанды объявило о первых подтверждённых случаях заболевания болезнью, вызванной вирусом Марбург. Последние данные, опубликованные Минздравом Руанды, показывают, что в стране сейчас 58 подтверждённых случаев с 13 летальными исходами. Это одна из крупнейших подтверждённых вспышек заболевания.

«Мы внимательно следим за ситуацией совместно с Министерством здравоохранения Руанды. Сейчас мы действуем по плану», — приводит слова представителя ФИА Motorsport.

Вирус Марбург, клинически схожий с Эболой, может вызывать фатальную геморрагическую лихорадку, а уровень смертности достигает 88%.