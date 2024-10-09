Леброн Джеймс и Льюис Хэмилтон назначены председателями Met Gala 2025 года

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс назначен почётным председателем гала-церемонии Met Gala 2025. Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон будет сопредседателем церемонии. Об этом сообщает Daily Mail.

Met Gala — ежегодная выставка, которую проводит журнал Vogue совместно с Институтом костюма музея Метрополитен. Церемония 2025 года пройдёт 5 мая на Манхэттене.

Помимо Льюиса Хэмилтона, сопредседателями Met Gala 2025 года станут Колман Доминго, A$AP Rocky, Фаррелл Уильямс и Анна Винтур.

«Эта ковровая дорожка войдёт в историю», — говорится в сообщении Vogue в соцсетях. Организаторы охарактеризовали состав участников как «Чёрная королевская семья».