Брандо Бадоер рассказал о перспективах своего развития в юниорской программе «Макларена»

Брандо Бадоер, сын бывшего гонщика «Феррари» Луки Бадоера, прокомментировал своё включение в юниорскую программу «Макларена».

«Я рад присоединиться к юниорской программе «Макларена». Это команда с большим гоночным наследием и репутацией в развитии талантов. Участие в Формуле-3 в составе команды Prema Racing поможет мне продолжить свой прогресс, и я хотел бы поблагодарить «Макларен» за поддержку. С нетерпением жду возможности поучиться у команды и выступать в её фирменных цветах», — приводит слова Бадоера Crash.

Лука Бадоер выступал в Формуле-1 за команды «Скудерия Италия», «Минарди» и «Форти», но не смог заработать очков. В течение 12 лет он работал тест-пилотом «Феррари». В благодарность за многолетнюю работу Лука в 2009-м был выбран командой на замену травмированного Фелипе Массы, но провёл лишь Гран-при Европы и Бельгии, после чего был заменен на Джанкарло Физикеллу из-за неудовлетворительных результатов.