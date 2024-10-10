Леклер: мы все думали, что «Ред Булл» заберёт титул так же легко, как и в прошлом году

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что внушительный прогресс «Макларена» в этом году стал для него сюрпризом, и он после первой фазы чемпионата считал, что «Ред Булл» заберёт титул так же легко, как и в прошлом году.

«Для нас стало большим сюрпризом увидеть, как «Макларен» сделал такой шаг вперёд. В начале сезона, думаю, мы все верили, после первых двух-трёх гонок, что «Ред Булл» заберёт титул так же легко, как и в прошлом году.

Затем «Макларен» сумел сделать большой шаг вперёд, мы тоже в каком-то смысле выжали максимум, за исключением трёх гонок после Канады, где у нас были большие проблемы. Но я никогда не сбрасывал «Ред Булл» со счетов и уверен, что они будут сильны в конце сезона. В последних гонках у них были и взлёты, и падения, но стоит отметить, что последние гонки были довольно специфичными с точки зрения характеристик машин», — приводит слова Леклера RacingNews365.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.