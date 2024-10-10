Аргентинский гонщик «Уильямса» Франко Колапинто рассказал о своих планах на следующий год.

«Я даже не представляю, что буду делать в следующем году. Хочу остаться в «Уильямсе», мне нравится эта команда, то, как они работают. Я бы с удовольствием выступал за них в будущем. Если нет, то даже не знаю о вариантах, но мой план А — остаться в команде. Они много вложили в меня, когда я выступал в младших сериях, и благодарен за всё это.

Я стараюсь сделать всё, что могу. Результаты приходят, и это очень позитивно, так что посмотрим, что мы сможем сделать в следующих нескольких заездах. Думаю, нас ждут хорошие гонки», — приводит слова Колапинто Autosport.

Франко Колапинто заменил в составе «Уильямса» Логана Сарджента после Гран-при Нидерландов, но в следующем сезоне его место займёт покидающий «Феррари» Карлос Сайнс.