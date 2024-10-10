Представлены часы в честь самого мощного гиперкара McLaren

Компания Richard Mille представила особую модель часов, посвящённую спорткару McLaren W1, который был представлен 6 октября и стал самым мощным дорожным автомобилем марки. Модель получила название RM 65-01 McLaren W1 и будет выпущена тиражом 500 экземпляров, стоимость новинки — € 250 тыс.

Часы RM 65-01 McLaren W1 Фото: Richard Mille

Отмечается, что механизм RMAC4 позволяет измерять время с точностью до десятой секунды. Часы также оснащены ротором с изменяемой геометрией, который позволяет адаптировать завод пружины к уровню активности пользователя. Выполнены часы из карбона и титана.

Часы RM 65-01 McLaren W1 Фото: Richard Mille

McLaren W1 — духовный наследник знаменитых спорткаров F1 и P1. Официальная премьера новинки была приурочена к 50-летию первой победы McLaren в чемпионате Формулы-1. Для W1 в McLaren Automotive разработали новый гибридный двигатель мощностью 937 кВт (1275 л. с.). До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,7 секунды, а его максимальная скорость — 350 км/ч.

Часы RM 65-01 McLaren W1 Фото: Richard Mille

Ранее компания Jacob & Co. представила новую модель часов в честь Bugatti Tourbillon.