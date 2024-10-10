Пилот, потерявший ноги в аварии, лишён водительских прав. Он разбил три машины на парковке

Английский гонщик Билли Монгер, который потерял обе ноги после аварии в Донингтоне, лишён прав на 49 дней и оштрафован на £ 2694 (€ 3217) за неосторожное вождение и аварию, которую он устроил на парковке, сообщает со ссылкой на полицию Суррея Sky News.

Разбитая Билли Монгером Toyota Supra Фото: Полиция Суррея

Инцидент произошёл вечером 19 января 2024 года. Монгер ехал на чёрной Toyota Supra со скоростью около 50 км/ч, однако врезался в припаркованные автомобили — два Volkswagen и Citroen. Кроме того, уточняет Sky News, Монгер повредил фонарный стол и забор на частном участке.

Разбитая Билли Монгером Toyota Supra Фото: Полиция Суррея

Монгер — британский гонщик, который в 2016 году дебютировал в британской Формуле-4, а годом позже попал в аварию в Донингтоне — Билли на высокой скорости врезался в Патрика Пасму. Из-за последствий аварии врачам пришлось ампутировать Монгеру обе ноги. Гонщик восстановился и вернулся в гонки, выступая на машинах со специальным ручным управлением. В 2019 году британец одержал победу на этапе Euroformula Open в По, однако в конце года завершил регулярные выступления. В последние годы Монгер часто появлялся в эфире Sky Sports в качестве автоспортивного эксперта.