Хельмут Марко высказался о публичных выпадах Йоса Ферстаппена на «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал публичную критику команды Йоса Ферстаппена, отца трёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена.

«Скажем так, это не помогло. Внутри команды мы сели и сказали: «Мы должны объединить усилия и работать сообща, чтобы победить в нынешнем чемпионате».

Это касается и будущего, касается возвращения машины-победителя. Очевидно, что если мы не дадим Максу Ферстаппену машину, на которой он будет побежать… В будущем у всех топовых пилотов будут контрактные пункты об уходе, связанные с результатами. Макс начнёт присматриваться к другим», — сказал Марко в интервью ORF.