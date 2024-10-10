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Хельмут Марко высказался о публичных выпадах Йоса Ферстаппена на «Ред Булл»

Хельмут Марко высказался о публичных выпадах Йоса Ферстаппена на «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал публичную критику команды Йоса Ферстаппена, отца трёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена.

«Скажем так, это не помогло. Внутри команды мы сели и сказали: «Мы должны объединить усилия и работать сообща, чтобы победить в нынешнем чемпионате».

Это касается и будущего, касается возвращения машины-победителя. Очевидно, что если мы не дадим Максу Ферстаппену машину, на которой он будет побежать… В будущем у всех топовых пилотов будут контрактные пункты об уходе, связанные с результатами. Макс начнёт присматриваться к другим», — сказал Марко в интервью ORF.

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