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Штайнер: у Мика Шумахера есть талант, и это не обсуждается

Штайнер: у Мика Шумахера есть талант, и это не обсуждается
Мик Шумахер
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Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер считает, что резервному гонщику «Мерседеса» Мику Шумахеру, несмотря на талант, не хватает наставника.

«Я бы посоветовал Мику нанять менеджера или советника с хорошим гоночным опытом, чтобы он мог его наставлять. Очень нелегко вступать на такой уровень большого спорта, где на тебя оказывается огромное давление и давит ответственность, если рядом нет такого человека.

Мику очень не хватает своего отца, который мог бы стать именно таким человеком. Михаэль стал чемпионом мира в возрасте 22 лет, и у него тогда был менеджер Вилли Вебер долгие годы. Безусловно, Мик обладает большим талантом, и я пытался помочь ему в реализации своего потенциала в Формуле-1, но этого недостаточно», — приводит слова Штайнера Mirror.

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