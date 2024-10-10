Марио Андретти дал прогноз на исход сезона Формулы-1

Чемпион мира 1978 года американец Марио Андретти поделился ожиданиями от заключительной части сезона Формулы-1.

«Думаю, что это всё равно будет Макс. Ему необязательно побеждать. Достаточно подняться на подиум. Что же касается Ландо, то ему нужно выиграть большинство оставшихся гонок. Я не проводил расчёты, но я по-прежнему считаю, что Макс станет чемпионом в этом году», — приводит слова Андретти издание GPblog.

Напомним, после 18 этапов нидерландец Макс Ферстаппен возглавляет личный зачёт, на 42 очка опережая британца Ландо Норриса из «Макларена».

Ранее Норрис назвал самого сложного соперника в Формуле-1.