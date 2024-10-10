Экс-пилот Ф-1: переход Ферстаппена в «Астон Мартин» в 2025 году не исключён

Бывший пилот Формулы-1 нидерландец Михаэль Блекемолен считает, что трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен может перейти в «Астон Мартин» уже в 2025 году.

«Если что-то произойдёт, а Макс, очевидно, не будет гоняться в задних рядах, это может произойти. Но ему не хочется этого. Деньги для выкупа контракта найдутся. Кристиан Хорнер уже отметил, что, если кто-то действительно не хочет гоняться за его команду, он не сможет его удержать. И это не пойдёт ей на пользу.

Думаю, что Макс мог бы присоединиться к «Астон Мартин», даже по ходу сезона. Это точно не исключено. Лоуренс и вправду хочет заполучить его», — приводит слова Блекемолена Racingnews365.