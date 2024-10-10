Ферстаппен ответил, как относится к выступлению Пиастри в нынешнем сезоне Ф-1

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен высказался о выступлении в нынешнем сезоне австралийца Оскара Пиастри, представляющего «Макларен».

«Оскар проделывает великолепную работу. На втором году вы по-прежнему многое узнаёте о Формуле-1. Да, в последнее время он отлично справляется. Он приносит очки, и сейчас «Макларен» очень силён как команда», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 331 очко.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 279.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 245.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 237.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 190.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 174.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 155.

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 144.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 24.