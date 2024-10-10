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«Андретти» намерена разработать шасси болида Ф-1 до конца года — Speedcafe

«Андретти» намерена разработать шасси болида Ф-1 до конца года — Speedcafe
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Американская команда «Андретти» продолжает вести подготовку к возможному вступлению в Формулу-1 в 2026 году, сообщает издание Speedcafe.

Так, по информации ресурса, коллектив, состоящий из 250 человек и расположившийся в Сильверстоуне (Великобритания), надеется разработать прототип шасси образца 2026 года до Рождества. Также сообщается, что в «Андретти» намерены увеличить штат сотрудников на 25% до конца года.

Напомним, в октябре прошлого года Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила присоединение новой команды к Формуле-1. При этом некоторые команды «Королевских гонок» высказывались против присоединения к чемпионату нового участника. Позже Формула-1 отклонила заявку «Андретти».

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