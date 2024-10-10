Autosport представил рейтинг составов команд Ф-1 на 2025 год, «Ред Булл» — четвёртый

Издание Autosport представило предварительный рейтинг составов команд Формулы-1 на 2025 год.

Примечательно, что изначальный фаворит нынешнего сезона, австрийский коллектив «Ред Булл», оказался лишь на четвёртом месте. Возглавила же список «Феррари» с семикратным чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном и монегаском Шарлем Леклером.

Рейтинг составов команд Ф-1 на сезон-2025 от издания Autosport:

1. «Феррари» (Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер).

2. «Макларен» (Ландо Норрис, Оскар Пиастри).

3. «Уильямс» (Карлос Сайнс-младший, Алекс Албон).

4. «Ред Булл» (Макс Ферстаппен, Серхио Перес).

5. «Мерседес» (Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли).

6. «Астон Мартин» (Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл).

7. «РБ» (Юки Цунода, не объявлено).

8. «Хаас» (Эстебан Окон, Оливер Берман).

9. «Альпин» (Пьер Гасли, Джек Дуэн).

10. «Кик-Заубер» (Нико Хюлькенберг, не объявлено).