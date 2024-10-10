Даниил Квят проведёт соревнование с беспилотной машиной в Японии

Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят выступит в рамках уикенда заключительного этапа Супер-Формулы, который пройдёт 9-10 ноября в Сузуке (Япония).

Российский гонщик проведёт заезд на болиде SF23 Dallara, а его соперником станет беспилотная машина A2RL, в которой используется то же шасси, что и в японской гоночной серии.

«Рады представить это захватывающее выставочное событие на легендарной гоночной трассе Японии. A2RL растёт на международном уровне», — прокомментировал событие генеральный директор A2RL Стефан Тимпано.

Отметим, что в разработке A2RL, представленного в апреле нынешнего года на трассе «Яс-Марина» в Абу-Даби (ОАЭ), помогал именно Квят.