Хорнер: Доменикали жаловался, что рейтинги Ф-1 падают из-за доминирования Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о давлении на команду в период её доминирования в гоночной серии.

«Будучи скептиком, вы бы сказали, что что-то изменилось, потому что мы перестали побеждать легко. Каждый уикенд Стефано [Доменикали] жаловался, что рейтинги падают, поскольку нас ждёт ещё один год доминирования Макса Ферстаппена и «Ред Булл». Было немало давления, нам говорили: «Хватит выигрывать гонки с 20-секундным отрывом!» — приводит слова Хорнера издание Autosport.

Ранее издание F1-Insider сообщило, что расследование в США выявило сговор Доменикали и команд Ф-1 против «Андретти».