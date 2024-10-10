«ПСЖ» не выиграл ЛЧ с Месси, Неймаром и Мбаппе». Росберг предостерёг «Астон Мартин»

Чемпион мира немец Нико Росберг высказался о громком подписании звёздного британского конструктора Эдриана Ньюи в «Астон Мартин».

«Посмотрите на «ПСЖ» в футболе. У них были Месси, Неймар и Мбаппе, трое одновременно. Три великих футболиста, остальные тоже были хороши, но они так и не выиграли Лигу чемпионов.

Здорово привлекать величайших гениев и лучших менеджеров, однако им всё равно нужно сработаться. Вы хороши настолько, насколько хороша вся команда. Эдриан Ньюи не заставит машину выиграть чемпионат в одиночку. Ему нужна остальная часть команды», — приводит слова Росберга Sky Germany.

Ранее Льюис Хэмилтон высказался о решении Ньюи перейти в «Астон Мартин».