Началось серийное производство бизнес-седана LADA Aura

На «АвтоВАЗе» началось серийное производство нового бизнес-седана LADA Aura, сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что новинку высоко оценил президент Российской Федерации Владимир Путин.

LADA Aura Фото: lada.ru

«Благодарю трудовой коллектив „АвтоВАЗа“ за работу и профессионализм. Без всякого преувеличения, говорю искренне, машина мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель достаточно мощный, все в автомобиле современно и удобно. Я поздравляю вас с этим результатом и желаю только успехов», — цитирует Владимира Путина официальный сайт «АвтоВАЗа».

Салон LADA Aura Фото: lada.ru

Согласно пресс-релизу, LADA Aura разработана с учётом российских климатических условий, обладает подогревом сидений, руля и ветрового стекла. Под капотом у автомобиля 1,8-литровый двигатель мощностью 122 лошадиные силы и автоматическая трансмиссия.

Начальная цена новинки — 2,6 миллиона рублей.