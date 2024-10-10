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Началось серийное производство бизнес-седана LADA Aura

Началось серийное производство бизнес-седана LADA Aura
Началось серийное производство LADA Aura
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На «АвтоВАЗе» началось серийное производство нового бизнес-седана LADA Aura, сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что новинку высоко оценил президент Российской Федерации Владимир Путин.

LADA Aura

LADA Aura

Фото: lada.ru

«Благодарю трудовой коллектив „АвтоВАЗа“ за работу и профессионализм. Без всякого преувеличения, говорю искренне, машина мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель достаточно мощный, все в автомобиле современно и удобно. Я поздравляю вас с этим результатом и желаю только успехов», — цитирует Владимира Путина официальный сайт «АвтоВАЗа».

Салон LADA Aura

Салон LADA Aura

Фото: lada.ru

Согласно пресс-релизу, LADA Aura разработана с учётом российских климатических условий, обладает подогревом сидений, руля и ветрового стекла. Под капотом у автомобиля 1,8-литровый двигатель мощностью 122 лошадиные силы и автоматическая трансмиссия.

Начальная цена новинки — 2,6 миллиона рублей.

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