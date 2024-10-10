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«Такое сложно найти». Алонсо объяснил, почему является исключительным спортсменом

«Такое сложно найти». Алонсо объяснил, почему является исключительным спортсменом
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о своём спортивном долголетии.

«Прошлый сезон стал пробуждением для молодёжи. Внезапно все подумали: «Вау, этот парень Фернандо Алонсо по-прежнему здесь и по-прежнему конкурентоспособен. То, что мои родители говорили о нём, правда».

Я вижу смешение поколений с разницей в 20 лет, поддерживающих меня и интересующихся Формулой-1. Я вижу их в аэропортах, на улицах и в моём музее. В любом спорте тяжело найти спортсмена, фанатов которого разделяло бы 20 лет», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

Ранее стало известно, что Алонсо не примет участия в первой практике Гран-при Мексики.

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