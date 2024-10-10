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Штайнер назвал пилота, являющегося фаворитом в борьбе за звание чемпиона Ф-1 в этом сезоне

Штайнер назвал пилота, являющегося фаворитом в борьбе за звание чемпиона Ф-1 в этом сезоне
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Бывший руководитель «Хааса», ныне эксперт на немецком телевидении Гюнтер Штайнер назвал пилота, которого считает фаворитом в борьбе за звание чемпиона Формулы-1 в текущем сезоне.

«По моему мнению, Ландо находится в более выгодном положении, чем Макс. 60% на 40% [что Норрис победит в этом сезоне]. Ландо нужна небольшая помощь от «Феррари». Если они смогут встать между «Макларен» и «Ред Булл», то смогут украсть несколько очков у «быков». Думаю, что Ландо будет счастлив, если «Феррари» сделает это!

Теперь [для «Ред Булл»] всё уже не так просто, есть давление. Выиграют ли они чемпионат в этом году? Я так не думаю. Мне кажется, что McLaren его выиграет», — приводит слова Гюнтера портал Sky Sports.

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