Вторая тренировка Bathurst 1000 австралийской серии Supercars была прервана из-за появления змеи на трассе. Заезд был остановлен красными флагами и возобновлён примерно через 30 минут – столько времени потребовалось, чтобы убрать змею с трассы.

Змея на трассе прервала тренировку австралийской серии Supercars:

«За прошедшие годы мы становились свидетелями некоторых странных вещей. У нас была ехидна. Как-то появлялась лошадь. Однажды словно из ниоткуда выпрыгнул лабрадор. Это был бы не Bathurst, если бы каких-то необычных вещей не произошло», — сказал бывший австралийский гонщик, а ныне ведущий и комментатор Нил Кромптон.