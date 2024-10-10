Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Змея на трассе прервала тренировку австралийской серии Supercars

Змея на трассе прервала тренировку австралийской серии Supercars
Комментарии

Вторая тренировка Bathurst 1000 австралийской серии Supercars была прервана из-за появления змеи на трассе. Заезд был остановлен красными флагами и возобновлён примерно через 30 минут – столько времени потребовалось, чтобы убрать змею с трассы.

Змея на трассе прервала тренировку австралийской серии Supercars:

«За прошедшие годы мы становились свидетелями некоторых странных вещей. У нас была ехидна. Как-то появлялась лошадь. Однажды словно из ниоткуда выпрыгнул лабрадор. Это был бы не Bathurst, если бы каких-то необычных вещей не произошло», — сказал бывший австралийский гонщик, а ныне ведущий и комментатор Нил Кромптон.

Материалы по теме
Даниил Квят проведёт соревнование с беспилотной машиной в Японии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android