Макс Ферстаппен — об уходе Ньюи и Уитли: успех «Ред Булл» зависит не от двух человек

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что успех его команды зависел не только от работы Эдриана Ньюи и Джонатана Уитли.

«В конце концов, успех зависит не только от двух человек, которые имеют значение. Речь идёт обо всём коллективе. Каждый должен вносить свой вклад и хорошо исполнять свои обязанности, это самое главное.

Всё идёт довольно хорошо, просто результаты сейчас не соответствуют нашим ожиданиям. Нам как команде нужно это изменить. Верю, что люди знают, что делают, они уже это продемонстрировали.

В других командах тоже есть очень хорошие специалисты. Но не думаю, что это [уход Эдриана Ньюи и Джонатана Уитли] является проблемой на данный момент. Мы просто свернули не туда, так что пришло время начать всё сначала и сменить направление», — приводит слова Макса портал Racingnews365.