Редкий Skyline из коллекции Nissan украден из штаб-квартиры в Австралии

Автомобиль Nissan Skyline GT-R R32 украден из штаб-квартиры австралийского подразделения Nissan в Мельбурне. Речь идёт о машине с регистрационными номерами GTR 091 — это первый в истории Skyline, проданный на территории Австралии.

Этот Skyline был выкуплен Nissan обратно в 2015 году и входил в коллекцию исторически важных моделей компании. Стоимость украденного Skyline оценивается в $ 170 тыс. В данный момент инцидентом занимается полиция штата Виктория. Правоохранительные органы обратились с просьбой о помощи к тем, кто знает что-либо о произошедшем.

Модель Skyline появилась у Nissan в 1957 году и со временем стала одной из самых популярных машин марки. R32 — восьмое поколение Skyline — было представлено в 1989 году. Сообщается, что с 1989 по 1994 год в Австралию ввезли лишь 100 таких автомобилей.