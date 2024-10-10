Пилот Ф-1 Карлос Сайнс обратился к Рафаэлю Надалю, решившему завершить карьеру

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал решение соотечественника и прославленного теннисиста Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру. В настоящий момент Рафаэлю 38 лет.

«Я просто восхищаюсь тобой и той работой, которую ты проделывал все эти годы. Спасибо за те незабываемые моменты, которые ты подарил нам на корте и за его пределами. Ты гордость нашей страны и вечный ориентир как спортсмен и как личность! А теперь наслаждайся новым этапом и продолжай расширять своё наследие», — написал Сайнс на своей странице в социальных сетях.

Федерер и Надаль вместе снялись в рекламном ролике Louis Vuitton: