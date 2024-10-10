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Пилот Ф-1 Карлос Сайнс обратился к Рафаэлю Надалю, решившему завершить карьеру

Пилот Ф-1 Карлос Сайнс обратился к Рафаэлю Надалю, решившему завершить карьеру
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал решение соотечественника и прославленного теннисиста Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру. В настоящий момент Рафаэлю 38 лет.

«Я просто восхищаюсь тобой и той работой, которую ты проделывал все эти годы. Спасибо за те незабываемые моменты, которые ты подарил нам на корте и за его пределами. Ты гордость нашей страны и вечный ориентир как спортсмен и как личность! А теперь наслаждайся новым этапом и продолжай расширять своё наследие», — написал Сайнс на своей странице в социальных сетях.

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