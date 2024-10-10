Штайнер объяснил, почему не стал подписывать Риккардо после ухода Шумахера из «Хааса»

Бывший руководитель «Хааса», ныне эксперт на немецком телевидении Гюнтер Штайнер объяснил, почему не рассматривал всерьёз подписание австралийца Даниэля Риккардо после того, как в 2022 году его команду покинул Мик Шумахер.

«Я не пытался подписать контракт с ним. У меня был разговор с Даниэлем на эту тему, однако я не был уверен, что он готов вернуться. Не видел искр в его глазах. Не знал, правильно ли это будет. К тому же в то время мы всё равно не могли себе его позволить, у нас никогда не было денег. Нищие не выбирают. У него были трудные времена с тех пор, как он покинул «Рено». Очевидно, это связано с его талантом, который он не растерял, и давлением. Даниэль больше не был альфой, не мог с этим мириться.

Возможно, ему стоило взять более длительный перерыв после ухода из «Макларена». Но он заменил другого пилота, чьи результаты были недостаточно хороши. Так что он не был спокоен. Как только он покинул «Рено», ситуация становилась всё хуже и вышла из под контроля.

Неправильное место и неподходящее время — это всегда одни из причин, из-за которых пилоты теряют место в коллективе. Думаю, тогда «Макларен» был неплохой командой, хоть и не побеждали. Его главной проблемой стал напарник. Ландо Норрис просто уничтожал его [на трассе]. И Даниэль не смог справиться с этим», — приводит слова Штайнера портал PlanetF1.