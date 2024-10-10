Дэвид Култхард рассказал, что делало Михаэля Шумахера «блестящим пилотом» на трассе

Бывший гонщик Формулы-1 британец Дэвид Култхард рассказал, что делало семикратного чемпиона Ф-1 немца Михаэля Шумахера блестящим пилотом на трассе.

«Кого было труднее всего обогнать? На мой взгляд, это был Михаэль, поскольку для завершения обгона нужно было быть предельно внимательным. Если вы подходили к обгону нерешительно, то в конечном итоге могли потерять переднее антикрыло. Однако именно это и сделало его таким блестящим пилотом. Михаэль был безжалостен во всех аспектах пилотирования. Он, таким образом, установил новый стандарт для гонщиков», — приводит слова Дэвида Култхарда портал F1oversteer.