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Дэвид Култхард рассказал, что делало Михаэля Шумахера «блестящим пилотом» на трассе

Дэвид Култхард рассказал, что делало Михаэля Шумахера «блестящим пилотом» на трассе
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Бывший гонщик Формулы-1 британец Дэвид Култхард рассказал, что делало семикратного чемпиона Ф-1 немца Михаэля Шумахера блестящим пилотом на трассе.

«Кого было труднее всего обогнать? На мой взгляд, это был Михаэль, поскольку для завершения обгона нужно было быть предельно внимательным. Если вы подходили к обгону нерешительно, то в конечном итоге могли потерять переднее антикрыло. Однако именно это и сделало его таким блестящим пилотом. Михаэль был безжалостен во всех аспектах пилотирования. Он, таким образом, установил новый стандарт для гонщиков», — приводит слова Дэвида Култхарда портал F1oversteer.

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