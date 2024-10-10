«Раньше я этого не понимал». Леклер рассказал, за счёт чего стал лучше как пилот

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о важных нюансах, которые помогают ему становиться лучше в его профессиональной деятельности.

«Я стараюсь быть как можно лучше, показывать максимум. Знаю свои сильные и слабые стороны, и каждый раз с первого круга работаю над собой. Я понял, что Формула-1 – это ещё не всё, и это сняло с меня большое давление. Я сделал шаг назад. Автоспорт волнует меня больше всего на свете, но здоровье на первом месте. А ещё семья, друзья. Это кажется очевидным, но я не понимал этого раньше и думаю, что понимание этого также сделало меня лучшим пилотом», — приводит слова Леклера La Gazzetta dello Sport.

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