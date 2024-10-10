Гонщик «Феррари» Леклер отреагировал на решение Надаля завершить карьеру

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением относительно решения прославленного испанского теннисиста Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру. В настоящий момент Надалю 38 лет.

«Рафа – выдающаяся личность в мире спорта. Но он велик и по другим причинам. Он много отдал за свою этику, и то, как он вёл себя на протяжении карьеры, вдохновляет. Мы немного знаем друг друга. Он великий человек, и я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Леклера издание La Gazzetta dello Sport.

Ранее решение Надаля прокомментировал другой пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

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Надаль был замечен в Барселоне с сыном: