Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гонщик «Феррари» Леклер отреагировал на решение Надаля завершить карьеру

Гонщик «Феррари» Леклер отреагировал на решение Надаля завершить карьеру
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением относительно решения прославленного испанского теннисиста Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру. В настоящий момент Надалю 38 лет.

«Рафа – выдающаяся личность в мире спорта. Но он велик и по другим причинам. Он много отдал за свою этику, и то, как он вёл себя на протяжении карьеры, вдохновляет. Мы немного знаем друг друга. Он великий человек, и я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Леклера издание La Gazzetta dello Sport.

Ранее решение Надаля прокомментировал другой пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Материалы по теме
Пилот Ф-1 Карлос Сайнс обратился к Рафаэлю Надалю, решившему завершить карьеру

Надаль был замечен в Барселоне с сыном:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android