Албон считает, что Магнуссен будет «большей проблемой» из-за обнуления его штрафных баллов

Пилот «Уильямса» Алекс Албон предположил, что 32-летний гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен будет использовать более агрессивную стратегию в будущих заездах, так как он уже получил максимальное наказание в виде дисквалификации и теперь все его штрафные баллы аннулированы.

«Если Кевин и так был проблемой раньше, то теперь он станет ещё большей проблемой (смеётся). Мы говорили об этом [вопросе] на брифингах для гонщиков с ФИА.

Все понимают, что нам нужно немного скорректировать систему. Нам нужно быть более гибкими в том, что касается штрафных баллов и других вещей. Если мы всё сделаем правильно, все может быть в порядке», — приводит слова Албона портал Racingnews365.