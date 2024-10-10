Марко: кажется, «Ауди» серьёзно рассматривает Мика Шумахера

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что, по имеющейся у него информации, «Ауди» рассматривает возможность подписания контракта с немецким пилотом Миком Шумахером.

«Молодёжь снова в тренде. Когда-то мы запустили философию, которая заключалась в предоставлении молодым гонщикам возможности участвовать в Формуле-1. Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен или Даниэль Риккардо – это всего лишь три примера. Остальные команды сейчас следуют этой философии. «Мерседес» даёт шанс Кими Антонелли, «Хаас» – Оливеру Берману, «Уильямс» – Франко Колапинто, и, кажется, к счастью, «Ауди» теперь тоже серьёзно рассматривает молодого Мика Шумахера», — приводит слова Марко F1-Insider.

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