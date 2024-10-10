Марко ответил, что повлияет на выбор «Ред Булл» напарника для Ферстаппена в следующем году

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мыслями о пилоте, который может стать напарником пилота команды Макса Ферстаппена в 2025 году. В настоящий момент им является мексиканец Серхио Перес. В июне этого года «Ред Булл» продлил контракт с Пересом на два года.

«Цунода — кандидат на место рядом с Максом в 2025 году. Оставшиеся гонки этого сезона определят, как будут выглядеть пары наших пилотов в следующем году. Я очень легко могу представить, что наш юниор будет гоняться рядом с Максом. Мы решили сравнить Лиама Лоусона и Юки Цуноду. Они в равных условиях, и теперь у каждого есть шесть гонок, чтобы доказать, что он лучший», — приводит слова Марко F1-Insider.

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