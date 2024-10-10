Фернандо Алонсо: победа в Ф-1 определённо ближе с приходом Ньюи, чем без него

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо верит, что победить в сезоне Формулы-1 станет легче с приходом в команду Эдриана Ньюи.

— Повлияет ли приход Эдриана Ньюи в «Астон Мартин» на то, как долго вы ещё будете выступать в Формуле-1?

— Солгу, если скажу, что не думал об этом. Эдриан присоединится к нам в марте следующего года и посвятит всё своё время сезону-2026. Так что посмотрим, как я буду себя чувствовать в конце 2026-го и смогу ли продолжать. Решение на этот счёт мы примем вместе с командой, с Лоуренсом [Строллом], с Эдрианом.

Для меня это невероятная возможность, потому что управлять одним из болидов Эдриана — нечто особенное. Кроме того, когда работаешь с людьми такого калибра, как Эдриан, можно многому научиться. Это очень полезно.

Победа [в чемпионате] определённо ближе с Эдрианом, чем без него, это точно. У него невероятный послужной список успехов в Формуле-1.

Я осознаю ситуацию, в которой нахожусь. Надеюсь, что команда даст мне возможность управлять тем быстрым болидом, который построит Эдриан. Даже если эта машина появится уже после моего ухода из Ф-1, то я всё равно буду наслаждаться её скоростью, поскольку буду по-прежнему частью команды в этом захватывающем путешествии, — сказал Алонсо в интервью пресс-службе «Астон Мартин».