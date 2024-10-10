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«Работаю только ради этого». Леклер назвал единственную цель на данный момент

«Работаю только ради этого». Леклер назвал единственную цель на данный момент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о выступлении в итальянской команде, а также рассказал о своих целях в спорте.

«Ощущения, будто это мой первый год в Формуле-1, когда интенсивно живешь только карьерой и не замечаешь, как проходит время. Я помню первую гонку за «Феррари». Будто вчера, но у меня ещё есть много целей, которых я хочу достичь. Одна из них – выиграть чемпионат мира вместе с «Феррари». И чем скорее я его выиграю, тем счастливее я буду. Я всегда говорил, что в моей жизни было две гонки, в которых я хотел победить. Это Монако и Монца, и в этом году благодаря нашей работе нам это удалось. Но сейчас моя единственная цель – выиграть чемпионат мира, я работаю только ради этого», — приводит слова Леклера La Gazzetta dello Sport.

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