Фернандо Алонсо: 33-я победа стала бы заявлением: всегда борись за свои мечты

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что значила бы для него победа в Гран-при Формулы-1 спустя 11 лет после последней.

— Вы часто думаете о своей 33-й победе?

— Я думал об этом, и она значила бы очень многое. Победа в ещё одной гонке Формулы-1 после всех этих лет стала бы настоящим заявлением: никогда не сдавайся, всегда борись за свои мечты, следуй за своей страстью, делай то, что хочешь.

Это будет значить очень много для меня, но и для самого спорта. А также для молодых пилотов: если они переживают период безуспешности, это не имеет значения — важно, что вы занимаетесь любимым делом. Если вы продолжите выступать на максимум, продолжите совершенствоваться, продолжите упорно трудиться и можете оказаться в нужном месте в нужное время, то успех может прийти.

— 33-я победа может помочь вам запомниться на более долгий срок…

— Возможно! Мы делаем всё возможное в команде, чтобы сделать это реальностью. Это будет нечто особенное, если мы это сделаем. Это будет нечто особенное для меня, особенное для «Астон Мартин» и особенное, чтобы вознаградить всех тех людей, которые поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры. Посмотрим, — сказал Алонсо в интервью пресс-службе «Астон Мартин».