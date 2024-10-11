«Тойота» вернулась в Формулу-1, став партнёром «Хааса»

Американская команда Формулы-1 «Хаас» и японский ведущий производитель автомобилей «Тойота» официально объявили о начале своего сотрудничества, в ходе которого «Тойота» станет техническим партнёром «Хааса».

«В соответствии с новым многолетним соглашением обе стороны будут делиться опытом и знаниями, а также ресурсами: „Тойота“ предоставит услуги по проектированию, технические и производственные услуги, а команда „Хаас“ предложит взамен технические знания Формулы-1 и коммерческие преимущества в виде рекламы бренда.

С целью способствовать развитию «Хааса» и его конкуренции в Формуле-1 «Тойота» будет и дальше развивать свои собственные знания и навыки в различных областях посредством сотрудничества с командой, соревнующейся в лучшей серии мирового автоспорта», — говорится в пресс-релизе «Хааса».

«Мы рады сообщить, что команда «Хаас» и «Тойота» заключили соглашение о техническом партнёрстве, например, в разработке автомобилей «Хааса». Мы хотели бы выразить благодарность Джину Хаасу, Аяо Комацу, Стефано Доменикали (генеральному директору Формулы-1), Фредерику Вассёру (руководителю команды «Феррари») и всем нынешним партнёрам команды за их исключительное сотрудничество и понимание ситуации.

Соревнуясь вместе с «Хаасом» на вершине автоспорта, мы стремимся развивать водителей, инженеров и механиков, одновременно укрепляя возможности наших коллективов, и мы хотим внести свой вклад в автоспорт и автомобильную промышленность», — приводит слова Томоя Такахаши, президента гоночного подразделения «Тойоты», пресс-служба «Хааса».

Напомним, «Тойота» принимала участие в Формуле-1 с 2002 по 2009 год, а в составе команды успели выступить такие пилоты, как Ярно Трулли, Ральф Шумахер, Тимо Глок, Камуи Кобаяси.