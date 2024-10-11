Руководитель «Хааса» прокомментировал партнёрство с «Тойотой»

Руководитель американской команды «Хаас» Аяо Комацу прокомментировал начало сотрудничества с японским производителем «Тойота».

«Я очень рад, что команда «Хаас» и производитель «Тойота» объединили свои силы ради технического партнёрства. Иметь поддержку мирового лидера в автомобильном секторе и работать вместе с нашей организацией, стремясь при этом развиваться и развивать свои собственные технические и инженерные знания, – это партнёрство с очевидными преимуществами для обеих сторон. Возможность использовать ресурсы и базу знаний, доступные в «Тойоте», а также получать выгоду от их технических и производственных процессов будет способствовать нашему собственному развитию и нашему явному желанию дальнейшего повышения нашей конкурентоспособности в Формуле-1. Взамен мы предлагаем платформу для «Тойоты», позволяющую в полной мере использовать и впоследствии развивать собственные инженерные возможности.

Я, естественно, рад, что нас поддержали и сама Формула-1, и наш давний партнёр «Феррари», с которым мы объявили о дальнейшем сотрудничестве ранее в этом сезоне, в формировании этого нового сотрудничества. Наш проект создан для достижения дальнейших успехов в наших начинаниях в Формуле-1», — приводит слова Комацу пресс-служба «Хааса».

Начиная с Гран-при США, который пройдет 18–20 октября, бренд «Тойоты» будет присутствовать на автомобилях VF-24, заявленных командой «Хаас» и управляемых Нико Хюлькенбергом и Кевином Магнуссеном.